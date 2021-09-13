В Сумах вакцинировано от коронавируса больше педагогов, чем медиков Об этом стало известно сегодня, 20 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии.

Как сообщила начальница управления образования Антонина Данильченко, на сегодня уже 87,7% педработников города уже вакцинировано от коронавируса. Поэтому отрасль образования готова работать в «желтой» и «оранжевой» зонах. Всего в Сумах работают в отрасли почти 6 тыс. человек.

В то же время, как сообщила начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко, в городе вакцинировано чуть больше 70% медработников.