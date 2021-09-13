В Сумах вакцинировано от коронавируса больше педагогов, чем медиков

Как сообщила начальница управления образования Антонина Данильченко, на сегодня уже 87,7% педработников города уже вакцинировано от коронавируса. Поэтому отрасль образования готова работать в «желтой» и «оранжевой» зонах. Всего в Сумах работают в отрасли почти 6 тыс. человек.
В то же время, как сообщила начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко, в городе вакцинировано чуть больше 70% медработников.
В Конотопском районе полностью вакцинированы 7 учебных заведений, в Ахтырском - 1, Роменском - 7, Сумском - 2, Шосткинском -...
С 16 сентября прекращает свою работу Центр вакцинации на базе ТЦ "Эпицентр"....
Учительница отстояла свои трудовые права, когда директор школы решил решать за ее врача, сообщает управление Гоструда в Сумской области....
Об этом сегодня, 13 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления образования и науки Антонина Данильченко....
Об этом сегодня, 13 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко....