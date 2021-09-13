В Сумах ухудшается ситуация с коронавирусом Удручающие цифры озвучила сегодня, 20 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, по итогам последней недели в Сумах количество новых случаев заболевания выросло на 51%, также количество госпитализированных взрослых больных в городские больницы на 43%, количество активных больных на 40%.

За прошлую неделю заболел 361 сумчанин, среди заболевших 40 детей и 5 медработников. Зафиксировано 6 летальных случаев от осложнений коронавирусной болезни (неделей ранее 5). За неделю выздоровело 129 больных, из них 9 детей и 1 медработник.

Всего выздоровело 96,7% больных. На сегодня коронавирусную инфекцию выявлено у 36 243 человек, среди них 4% это дети – 1508. Среди детей 96% на сегодня уже выздоровели, лечится 51. Всего заболело 1469 медработников, из них 99% выздоровели, 6 продолжают лечение, 7 умерло. Зарегистрировано 525 летальных случаев – это 1,4% от всех заболевших.