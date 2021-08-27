Сумские хоккеистки лидируют в чемпионате Украины 17-19 сентября в Борисполе прошел первый тур чемпионат Украины по хоккею на траве среди женских команд.

В этом сезоне в турнире участвуют те же 6 команд, что и в прошлом. Среди них 4 сумские. 17 сентября, пятница СДЮШОР «Динамо» Сумы – «ИФК СумГПУ» сумы 2:2 (4:3 бул.) МСК «Сумчанка» - «СумГУ» 8:0 ХК «Колос-ЦОП» Борисполь- Сборная команда Полтавской обл. 5:1 18 сентября, суббота Сб. команда Полтавской обл. - «СумГУ» 3:0 МСК «Сумчанка» - СДЮШОР «Динамо» 17:0 «ИФК СумГПУ» - ХК «Колос-ЦОП» 1:3 МСК «Сумчанка» - ХК «Колос-ЦОП» 6:2 СДЮШОР «Динамо» - «СумГУ» 4:3 «ИФК СумГПУ» - Сб. команда Полтавской обл. 5:1 «Сумчанка» лидирует после первого тура - 12 очков. Второе место у бориспольской команды - 9 пунктов. Третье - e сумского «Динамо» - 8 очков…