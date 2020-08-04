Сумские конники отличились на чемпионате Украины В Жашкове проходил чемпионат Украины по троеборью.

В турнире приняли участие спортсмены Сумской конноспортивной школы. По результатам соревнований Максим Токарев стал вторым на Хуанхэ, Кирилл Думчиков в своей категории занял также 2-е место на Бархане, Полина Барабанова завоевала 3-е место на Искаре. Вместе с Викторией Ереп Полина Барабанова выполнили норматив кандидатов в мастера спорта.