В Сумах на переходе сбили пешехода В результате ДТП на улице Харьковской травмирован пешеход.

Сообщение о ДТП патрульные получили 18 сентября, около 21.00. Прибыв на место и оградив место ДТП, инспекторы предварительно выяснили, что 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 не предоставил преимущества в движении и допустил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 21-летний пешеход получил телесные повреждения. Его сразу госпитализировали в больницу для оказания необходимой помощи.

На место для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции, сообщает Патрульная полиция Сумской области.