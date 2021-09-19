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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:11587

В Сумах на переходе сбили пешехода

В результате ДТП на улице Харьковской травмирован пешеход.

Сообщение о ДТП патрульные получили 18 сентября, около 21.00. Прибыв на место и оградив место ДТП, инспекторы предварительно выяснили, что 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 не предоставил преимущества в движении и допустил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 21-летний пешеход получил телесные повреждения. Его сразу госпитализировали в больницу для оказания необходимой помощи.

На место для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции, сообщает Патрульная полиция Сумской области.

Право Дтп
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