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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:12363

Сумские лыжники с медалями чемпионата мира

Украинские лыжники успешно выступают на чемпионате мира (лыжероллеры) в Валь-ди-Фьемме (Италия).

Женская и мужская эстафеты в составе представителей Сумщины Юлии Кроль, Марины Анцибор, Алексея Красовского и Руслана Переходы выиграли по «бронзе» в спринте.

Юниоры Владимир Аксюта и Александр Лисогор выиграли «серебро». Юниорки Марианна Сегляник и Мария Чамара выиграли «бронзу».

Спорт Лыжероллеры
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