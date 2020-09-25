Сумские лыжники с медалями чемпионата мира

Женская и мужская эстафеты в составе представителей Сумщины Юлии Кроль, Марины Анцибор, Алексея Красовского и Руслана Переходы выиграли по «бронзе» в спринте.
Юниоры Владимир Аксюта и Александр Лисогор выиграли «серебро». Юниорки Марианна Сегляник и Мария Чамара выиграли «бронзу».
Этап Кубка мира по лыжероллерам, который проходил в Отепяя (Эстония), завершился призовыми местами для сумских юниорок....
1 августа в Белой Церкви завершился Открытый чемпионат Киевской области по лыжероллерам среди юношей и девушек, этап розыгрыша Кубка Украины...
13 июня прошел второй день лыжероллерных гонок, которые собрали в Тростянце лучших ветеранов этого вида спорта....
12 июня в Тростянце прошел первый день лыжероллерных гонок среди спортсменов-ветеранов из разных регионов Украины....
21-24 сентября в Чернигове проходил чемпионат Украины по лыжным гонкам на лыжероллерах....