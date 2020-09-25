Сумские лыжники с медалями чемпионата мира Украинские лыжники успешно выступают на чемпионате мира (лыжероллеры) в Валь-ди-Фьемме (Италия).

Женская и мужская эстафеты в составе представителей Сумщины Юлии Кроль, Марины Анцибор, Алексея Красовского и Руслана Переходы выиграли по «бронзе» в спринте. Юниоры Владимир Аксюта и Александр Лисогор выиграли «серебро». Юниорки Марианна Сегляник и Мария Чамара выиграли «бронзу».