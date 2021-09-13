На Сумщине еще 121 человек подхватил коронавирус (подробности) На Сумщине за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у 121 человека.

COVID-19 подтвердили у 121 человека (Конотопский р-н - 10, Ахтырский р-н - 46, Сумской р-н - 62, Шосткинский р-н - 3).

По состоянию на 19 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 80 970 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1381 летальный случай, за прошедшие сутки - 1 (Сумской р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 78 180 человек, из них за минувшие сутки - 10 (Сумской р-н - 10).