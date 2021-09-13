Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:451083

На Сумщине еще 121 человек подхватил коронавирус (подробности)

На Сумщине за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у 121 человека.

COVID-19 подтвердили у 121 человека (Конотопский р-н - 10, Ахтырский р-н - 46, Сумской р-н - 62, Шосткинский р-н - 3).

По состоянию на 19 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 80 970 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1381 летальный случай, за прошедшие сутки - 1 (Сумской р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 78 180 человек, из них за минувшие сутки - 10 (Сумской р-н - 10).

Общество Коронавирус
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине еще 4 смерти от коронавируса: 170 новых случаев (подробности)
Вчера 09:46

На Сумщине еще 4 смерти от коронавируса: 170 новых случаев (подробности)

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 170 человек....

На Сумщине еще 147 случаев заболевания коронавирусом: 3 летальных (подробности)
17.09.2021 08:44

На Сумщине еще 147 случаев заболевания коронавирусом: 3 летальных (подробности)

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 147 человек....

На Сумщине динамика уровня госпитализаций с COVID-19 достигла «красной зоны»
16.09.2021 09:44

На Сумщине динамика уровня госпитализаций с COVID-19 достигла «красной зоны»

Министерство здравоохранения Украины опубликовало индикаторы определения уровней эпидемической опасности на 16 сентября....

На Сумщине 213 новых случаев заболевания коронавирусом: 5 летальных (подробности)
16.09.2021 09:06

На Сумщине 213 новых случаев заболевания коронавирусом: 5 летальных (подробности)

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили в 213 человек....

На Сумщине превышены два показателя для перехода в "желтую" зону
15.09.2021 20:48

На Сумщине превышены два показателя для перехода в "желтую" зону

На Сумщине, по состоянию на 15 сентября, превышен коэффициент обнаружения COVID-19. Также увеличился уровень заболеваемости....

view counter

Статьи

Податкова амністія – можливість легалізувати активи на компромісних умовах
Сегодня 09:10
"Попал в секту, а потом убил своего ангелочка": новые детали трагедии на Сумщине
Вчера 10:18
Святкуємо разом! «Кусум Фарм» вітає з Днем фармацевта України®
17.09.2021 09:58
Нові рекламні конструкції в Сумах
17.09.2021 08:50
В Сумах вообще могут закрыть искусственный каток?
16.09.2021 15:17
Выборы мэра Бурыни назначили на 26 сентября. Что известно о кандидатах?
16.09.2021 12:43
Українці не можуть сплачувати комунальні платежі
16.09.2021 09:29
Бескаркасная мебель для бизнеса – удачное решение за демократичную стоимость ®
15.09.2021 19:06
Чим приваблива ковдра з коноплі?
15.09.2021 14:19
Что будет на месте палаток на Центральном рынке Сум?
14.09.2021 20:04
У Сумській області 5553 пацієнтів з діабетом – інсулінозалежні. Що потрібно пацієнтам, щоб отримувати інсулін безоплатно?
14.09.2021 16:43
Ірина Троцька: помилка багатьох з нас в тому, що ми вважаємо, ніби вірус пішов остаточно
13.09.2021 15:54
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.