На Сумщине еще 121 человек подхватил коронавирус (подробности)

COVID-19 подтвердили у 121 человека (Конотопский р-н - 10, Ахтырский р-н - 46, Сумской р-н - 62, Шосткинский р-н - 3).
По состоянию на 19 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 80 970 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1381 летальный случай, за прошедшие сутки - 1 (Сумской р-н - 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 78 180 человек, из них за минувшие сутки - 10 (Сумской р-н - 10).
На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 170 человек....
На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 147 человек....
Министерство здравоохранения Украины опубликовало индикаторы определения уровней эпидемической опасности на 16 сентября....
На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили в 213 человек....
На Сумщине, по состоянию на 15 сентября, превышен коэффициент обнаружения COVID-19. Также увеличился уровень заболеваемости....