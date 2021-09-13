Сумчан приглашают на футзал Матч АФФК «Сумы» - «Кардинал-Ривнестандарт» состоится во вторник, 21 сентября.

Игра 4-го тура Экстра-лиги между в Сумах в манеже СумГУ. Начало игры - в 17.00.

Стоимость входного билета - 20 гривен. Детям до 16 лет вход свободный. После трех туров у обеих команд по три зачетных очка.