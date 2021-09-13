Сумчан приглашают на футзал

Игра 4-го тура Экстра-лиги между в Сумах в манеже СумГУ. Начало игры - в 17.00.
Стоимость входного билета - 20 гривен. Детям до 16 лет вход свободный. После трех туров у обеих команд по три зачетных очка.
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