Роменские спасатели доставали из искорёженного авто пострадавших Сегодня дежурное спасательное отделение Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины выезжало на дорожно-транспортное происшествие, которое произошло около 11:55, на автодороге Сумы - Ромны, около села Курманы.

По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля ВАЗ 2107 столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz под управлением 36-летнего сумчанина. В результате столкновения 42-летняя пассажирка ВАЗ 2107 от полученных травм скончалась на месте происшествия, а водитель легковушки и 12-летняя еще одна его пассажирка были доставлены в больницу. Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа полиции.