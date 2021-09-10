Роменские спасатели доставали из искорёженного авто пострадавших

По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля ВАЗ 2107 столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz под управлением 36-летнего сумчанина.
В результате столкновения 42-летняя пассажирка ВАЗ 2107 от полученных травм скончалась на месте происшествия, а водитель легковушки и 12-летняя еще одна его пассажирка были доставлены в больницу.
Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа полиции.
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