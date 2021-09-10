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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:15602

Роменские спасатели доставали из искорёженного авто пострадавших

Сегодня дежурное спасательное отделение Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины выезжало на дорожно-транспортное происшествие, которое произошло около 11:55, на автодороге Сумы - Ромны, около села Курманы.

По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля ВАЗ 2107 столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz под управлением 36-летнего сумчанина.

В результате столкновения 42-летняя пассажирка ВАЗ 2107 от полученных травм скончалась на месте происшествия, а водитель легковушки и 12-летняя еще одна его пассажирка были доставлены в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа полиции.

Право Дтп
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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