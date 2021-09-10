В сумском дерби победили гости

ФК «Тростянец» принимал «Викторию» из Николаевки. Единственный мяч был забит на 78-й минуте, - отличился Евгений Лозовой, который делал прострел, но мяч от защитника срезался в ворота.
В итоге 0:1 – «Виктория» после смены тренера прервала 5-матчевую безвыигрышную серию.
Теперь у обоих команд по 11 очков.
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