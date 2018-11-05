На Сумщине целую ночь искали женщину, которая заблудилась в лесу

Вечером 17 сентября в Конотопский районный отдел полиции поступила информация, о том, что 55-летняя женщина пошла по грибы, но домой не вернулась. Полицейские вместе со служебными собаками сразу начали поиски пропавшей, которые продолжались всю ночь.
И уже на утро такая слаженная работа дала положительный результат. Женщину нашли в лесу вблизи села Казацкое.
Женщина поблагодарила полицейским за ее спасение и пожелала успехов в их нелегком труде, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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