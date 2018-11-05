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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:58

На Сумщине целую ночь искали женщину, которая заблудилась в лесу

55-летняя женщина всю ночь бродила в лесу, пока ее не спасли работники полиции, которые с вечера развернули масштабные поиски.

Вечером 17 сентября в Конотопский районный отдел полиции поступила информация, о том, что 55-летняя женщина пошла по грибы, но домой не вернулась. Полицейские вместе со служебными собаками сразу начали поиски пропавшей, которые продолжались всю ночь.

И уже на утро такая слаженная работа дала положительный результат. Женщину нашли в лесу вблизи села Казацкое.

Женщина поблагодарила полицейским за ее спасение и пожелала успехов в их нелегком труде, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Общество Заблудился в лесу
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