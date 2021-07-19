Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:10200

На Сумщине прогнозируют ухудшение погодных условий

По прогнозу областного Гидрометцентра, 18 сентября днем по Сумской области и г. Сумы ожидается значительный дождь, порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Спасатели предостерегают граждан быть осторожными во время непогоды и, по возможности, воздержаться от выходов на улицу. Если ухудшение погоды застало вас на улице - берегитесь раскидистых деревьев, линий электропередач, рекламных щитов, так как порывы ветра могут вызвать их повреждение, сообщает Главное управление Государственной службы Украины  по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Непогода
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумские дорожники предупреждают об ухудшении погодных условий
17.08.2021 22:59

Сумские дорожники предупреждают об ухудшении погодных условий

Днем 18 августа в Сумах и области ожидается существенное ухудшение погодных условий....

На Сумщине прогнозируют ухудшение погодных условий
07.08.2021 10:09

На Сумщине прогнозируют ухудшение погодных условий

По прогнозу областного Гидрометцентра, днем 7 августа по Сумской области и г. Сумы ожидаются грозы, местами град, во время грозы...

На Сумщине из-за непогоды 60 населенных пунктов без света
03.08.2021 11:14

На Сумщине из-за непогоды 60 населенных пунктов без света

По состоянию на утро 3 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты...

Поваленные деревья и молния, включившая фонтан: как прошла ночь в Сумах
21.07.2021 12:26

Поваленные деревья и молния, включившая фонтан: как прошла ночь в Сумах

В ночь на 21 июля в Сумах был шквальный ветер и дождь, о котором предупреждали синоптики....

На Сумщине прогнозируют ухудшение погодных условий
19.07.2021 11:08

На Сумщине прогнозируют ухудшение погодных условий

По прогнозу областного Гидрометцентра, днем 19 июля по Сумской области и г. Сумі ожидается гроза, местами по области град и...

view counter

Статьи

"Попал в секту, а потом убил своего ангелочка": новые детали трагедии на Сумщине
Сегодня 10:18
Святкуємо разом! «Кусум Фарм» вітає з Днем фармацевта України®
Вчера 09:58
Нові рекламні конструкції в Сумах
Вчера 08:50
В Сумах вообще могут закрыть искусственный каток?
16.09.2021 15:17
Выборы мэра Бурыни назначили на 26 сентября. Что известно о кандидатах?
16.09.2021 12:43
Українці не можуть сплачувати комунальні платежі
16.09.2021 09:29
Бескаркасная мебель для бизнеса – удачное решение за демократичную стоимость ®
15.09.2021 19:06
Чим приваблива ковдра з коноплі?
15.09.2021 14:19
Что будет на месте палаток на Центральном рынке Сум?
14.09.2021 20:04
У Сумській області 5553 пацієнтів з діабетом – інсулінозалежні. Що потрібно пацієнтам, щоб отримувати інсулін безоплатно?
14.09.2021 16:43
Ірина Троцька: помилка багатьох з нас в тому, що ми вважаємо, ніби вірус пішов остаточно
13.09.2021 15:54
Муніципальна няня: що треба знати батькам
10.09.2021 12:26
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.