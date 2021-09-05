На Сумщине в аварии погибла женщина, 12-летнняя девочка в больнице На Сумщине полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибла женщина.

Происшествие произошло сегодня, 18 сентября, около 11:55, на автодороге Сумы - Ромны, близ села Курманы.

Как предварительно установили работники полиции, 44-летний водитель автомобиля ВАЗ 2107 столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz под управлением 36-летнего сумчанина.

В результате дорожно-транспортного происшествия 42-летняя пассажирка ВАЗ 2107 от полученных травм скончалась на месте происшествия, а водитель легковушки и еще одна его 12-летняя пассажирка были доставлены в больницу.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.