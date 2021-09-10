Сегодня в Тростянце пройдет первое дерби Сумщины (трансляция) Сегодня, 18 сентября, пройдут матчи 9-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

В группе Б встретятся ФК «Тростянец» и «Виктория» и Николаевки. Начало матча в 16.00. Накануне игры «Тростянец» с 11 очками на 7-м месте, «Виктория» с 8 на 13-м.