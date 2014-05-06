В Сумах перенесли уборку возле Чешки Центр досуга молодежи сообщает о переносе уборки возле озера Чеха.

«Друзья, мы надеялись, что погодные условия нам не помешают, но к сожалению.

Нам очень важно, чтобы вы не заболели и были в хорошем настроении.

Дату уборка сообщим позже», - говорится в сообщении.

Напомним: планировалось начать уборку в 11.00.