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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:09247

В Сумах перенесли уборку возле Чешки

Центр досуга молодежи сообщает о переносе уборки возле озера Чеха.

«Друзья, мы надеялись, что погодные условия нам не помешают, но к сожалению.

Нам очень важно, чтобы вы не заболели и были в хорошем настроении.

Дату уборка сообщим позже», - говорится в сообщении.

Напомним: планировалось начать уборку в 11.00.

Общество Уборка территории
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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