В Сумах перенесли уборку возле Чешки

«Друзья, мы надеялись, что погодные условия нам не помешают, но к сожалению.
Нам очень важно, чтобы вы не заболели и были в хорошем настроении.
Дату уборка сообщим позже», - говорится в сообщении.
Напомним: планировалось начать уборку в 11.00.
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