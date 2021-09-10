Липоводолинский «Альянс» учинил разгром в Сумах Сегодня, 17 сентября, стартовал 9-й тур чемпионата Украины по футболу в первой лиге.

В Сумах на стадионе «Юбилейный» липоводолинский «Альянс» принимал команду «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней.

Наши открыли счет уже на 13-й минуте – отличился Константин Ярошенко. В начале второго тайма (56-я минута) счет удвоил Сергей Загинайлов. Спустя 11 минут счет стал крупным благодаря голу Николая Агапова. Под конец матча на 82-й минуте Богдан Шмигельский забил 4-й гол с пенальти.

В итоге 4:0 – третья подряд победа «Альянса». У наших уже 16 очков, и они вышли на третье место в турнирной таблице.