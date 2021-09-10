Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:37175

В Шостке автобус сбил велосипедиста

В Шосткинском районном управлении полиции сообщают, что сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило сегодня, 17 сентября, в 14:09.

На перекрестке улиц Свободы - Горького, возле автостанции "Шостка-2", водитель автобуса ПАЗ совершил наезд на велосипедиста.

На место ДТП выехали группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Предварительно было установлено, что во время выезда на улицу Свободы водитель автобуса не предоставил преимущества в движении велосипедисту, который ехал по главной дороге.

В результате ДТП, предварительно, мужчина, который ехал на велосипеде, получил легкие телесные повреждения.

По факту ДТП проводится проверка, пишет Шостка.инфо.

Право Дтп
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Глухове мотоциклист врезался в дерево
Сегодня 15:35

В Глухове мотоциклист врезался в дерево

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП, во время которого травмировался мотоциклист....

В Сумах столкнулись два «немца»: двое пострадавших
Вчера 14:33

В Сумах столкнулись два «немца»: двое пострадавших

ДТП произошло 15 сентября на перекрестке улиц Ремесленная и Металлургов в городе Сумы....

На выезде из Сум перевернулась легковушка (видео)
Вчера 12:20

На выезде из Сум перевернулась легковушка (видео)

14 сентября, около 21 часов, патрульные получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии на выезде из города Сумы по харьковской трассе....

В Сумах в результате ДТП травмирована пассажирка электроскутера
15.09.2021 22:05

В Сумах в результате ДТП травмирована пассажирка электроскутера

Сообщение о ДТП, которое произошло на улице Черниговской, патрульные получили 13 сентября, около 20 часов....

В Сумах произошла авария возле ЦГБ
15.09.2021 16:49

В Сумах произошла авария возле ЦГБ

На улице 20 лет Победы произошла авария с участием ВАЗ и Chevrolet Aveo....

view counter

Статьи

Святкуємо разом! «Кусум Фарм» вітає з Днем фармацевта України®
Сегодня 09:58
Нові рекламні конструкції в Сумах
Сегодня 08:50
В Сумах вообще могут закрыть искусственный каток?
Вчера 15:17
Выборы мэра Бурыни назначили на 26 сентября. Что известно о кандидатах?
Вчера 12:43
Українці не можуть сплачувати комунальні платежі
Вчера 09:29
Бескаркасная мебель для бизнеса – удачное решение за демократичную стоимость ®
15.09.2021 19:06
Чим приваблива ковдра з коноплі?
15.09.2021 14:19
Что будет на месте палаток на Центральном рынке Сум?
14.09.2021 20:04
У Сумській області 5553 пацієнтів з діабетом – інсулінозалежні. Що потрібно пацієнтам, щоб отримувати інсулін безоплатно?
14.09.2021 16:43
Ірина Троцька: помилка багатьох з нас в тому, що ми вважаємо, ніби вірус пішов остаточно
13.09.2021 15:54
Муніципальна няня: що треба знати батькам
10.09.2021 12:26
30 депутатів на чолі з Деркачем відновили депутатське об’єднання «Заборонено забороняти»
10.09.2021 09:27
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.