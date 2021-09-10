В Шостке автобус сбил велосипедиста В Шосткинском районном управлении полиции сообщают, что сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило сегодня, 17 сентября, в 14:09.

На перекрестке улиц Свободы - Горького, возле автостанции "Шостка-2", водитель автобуса ПАЗ совершил наезд на велосипедиста.

На место ДТП выехали группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Предварительно было установлено, что во время выезда на улицу Свободы водитель автобуса не предоставил преимущества в движении велосипедисту, который ехал по главной дороге.

В результате ДТП, предварительно, мужчина, который ехал на велосипеде, получил легкие телесные повреждения.

По факту ДТП проводится проверка, пишет Шостка.инфо.