В Шостке автобус сбил велосипедиста

На перекрестке улиц Свободы - Горького, возле автостанции "Шостка-2", водитель автобуса ПАЗ совершил наезд на велосипедиста.
На место ДТП выехали группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Предварительно было установлено, что во время выезда на улицу Свободы водитель автобуса не предоставил преимущества в движении велосипедисту, который ехал по главной дороге.
В результате ДТП, предварительно, мужчина, который ехал на велосипеде, получил легкие телесные повреждения.
По факту ДТП проводится проверка, пишет Шостка.инфо.
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