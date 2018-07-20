В Сумах чиновники снова ели и молились

Участие в молитвенном завтраке приняли глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий, представители христианских церквей и религиозных организаций, а также граждане Соединенных Штатов Америки - общественные деятели и пасторы Питер Пшиченко, Матью Маккей и Тияго Абреу.
Участники молитвенного завтрака как всегда читали строки из Библии и обсуждали их. На этот раз темами молитвенного завтрака стали взаимоотношения родителей и детей и правильное воспитание по библейским установкам, отношение человека к себе, к другим, к своим должностным обязанностям.
Также во время молитвенного завтрака помолились за Украину, Сумщину, за мир и процветание на нашей земле.
Глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий вместе с главой областного совета Виктором Федорченко и представителями различных церквей и конфессий помолился за...
Представители Сумщины принимают участие в VIII национальном молитвенном завтраке в Киеве....
Традиция проведения молитвенных завтраков постепенно распространяется в районы Сумщины....
За мир и спокойствие в Украине и жизнь и здоровье наших воинов молились в Сумском областном театре им. Щепкина....
Немецкая епархия в Лимбурге начала акцию «Странствующая свеча мира». Передавая свечу мира на Сумщину, немецкие священники говорили о том, что...