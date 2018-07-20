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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах чиновники снова ели и молились

В Сумской облгосадминистрации состоялся молитвенный завтрак.

Участие в молитвенном завтраке приняли глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий, представители христианских церквей и религиозных организаций, а также граждане Соединенных Штатов Америки - общественные деятели и пасторы Питер Пшиченко, Матью Маккей и Тияго Абреу.

Участники молитвенного завтрака как всегда читали строки из Библии и обсуждали их. На этот раз темами молитвенного завтрака стали взаимоотношения родителей и детей и правильное воспитание по библейским установкам, отношение человека к себе, к другим, к своим должностным обязанностям.

Также во время молитвенного завтрака помолились за Украину, Сумщину, за мир и процветание на нашей земле.

Общество Молитвенный завтрак
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