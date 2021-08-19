Сумская сборница вышла замуж

Об этом сообщается на странице СДЮШОР «Динамо», воспитанницей которой она является.
«Поздравляем воспитанницу СДЮШОР «Динамо», игрока МСК «Сумчанка», мастера спорта Украины по хоккею на траве и просто очаровательную девушку Екатерину Самоходченко со свадьбой!
Уважаемые Екатерина и Дмитрий! Желаем прожить вместе долгие годы, не потеряв остроту чувств и уважение друг к другу! Будьте счастливы, наслаждайтесь каждым моментом, прожитым вместе, любите и берегите друг друга!», - говорится в сообщении.
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