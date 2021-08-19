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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумская сборница вышла замуж

Сумская хоккеистка, игрок МСК «Сумчанка» и сборной Украины по хоккею на траве Екатерина Самоходченко вышла замуж.

Об этом сообщается на странице СДЮШОР «Динамо», воспитанницей которой она является.

«Поздравляем воспитанницу СДЮШОР «Динамо», игрока МСК «Сумчанка», мастера спорта Украины по хоккею на траве и просто очаровательную девушку Екатерину Самоходченко со свадьбой!

Уважаемые Екатерина и Дмитрий! Желаем прожить вместе долгие годы, не потеряв остроту чувств и уважение друг к другу! Будьте счастливы, наслаждайтесь каждым моментом, прожитым вместе, любите и берегите друг друга!», - говорится в сообщении.

Спорт Свадьба Хоккей на траве
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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