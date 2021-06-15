На Сумщине задержали подростков, которых искали за убийство, на угоне Двое парней, 17-ти и 18-ти лет, занимались кражами из усадеб жителей поселка Воронеж, что на Шосткинщине.

О покинутом мототранспорте в лесу местному участковому офицеру полиции в частной беседе рассказал один из жителей поселка Воронеж, который наткнулся на тайник, собирая грибы. Полицейский не стал медлить и решил проверить полученную информацию.

И действительно, на указанном месте находился мотоцикл и мопед без номерных знаков. Сфотографировав находку, участковый доложил о них своему руководству.

Первичная проверка показала, что мотобайки были похищены у жителей поселка Воронеж. Чтобы задержать злоумышленников "на горячем", было решено установить вблизи найденного транспорта засаду.

Четверо стражей порядка из числа оперативных сотрудников и участковых офицеров полиции ждали воров почти 12 часов. Последние появились на месте около трех часов ночи на еще одном угнанном скутере. Полицейские их задержали, несмотря на попытку бежать.

Двум подозреваемым 17 и 18 лет, они местные, имели ранее проблемы с законом. Кроме того, скрывались от следствия за совершение убийства в Конотопе.

На счету задержанных четыре незаконных завладения транспортными средствами, два мопеда, скутер и мотоцикл, и столько же краж из домов воронежцев, откуда они похитили продукты питания, одежду и другие вещи, которые их интересовали. Злоумышленники даже не останавливал тот факт, что сами владельцы усадеб, во время незаконного завладения, были дома.

Сейчас ребята находятся в изоляторе временного содержания. В отношении них в полиции открыли уголовные производства сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 185 «Кража» и ч. 2 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством». Следственные действия продолжаются. Молодых людей проверяют на причастность к совершению других подобных преступлений на территории Сумщины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.