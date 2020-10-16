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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:4959

Сумские ОСМД не готовы к отопительному сезону

По состоянию на 15 сентября, из 113 жилых домов ОСМД акты готовности получили только 18.

Об этом сообщает департамент инфраструктуры города, который обратился к главам объединений совладельцев многоквартирных домов.

В соответствии с Правилами подготовки тепловых хозяйств к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства топлива и энергетики Украины, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Украины от 10.12.2008 года № 620/378 акты готовности жилых домов к отопительному сезону должны быть подписаны до 25 сентября.

Учитывая вышеизложенное, с целью качественной и своевременной подготовки домов ОСМД к отопительному сезону ОСМД необходимо ускорить выполнение запланированных мероприятий по подготовке зданий и до 25 сентября подписать акта готовности дома к отопительному сезону.

Согласно пункту 30 Правил пользования тепловой энергией, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 3 октября 2007 № 1198, неготовность потребителя к отопительному периоду – это отсутствие соответствующего акта о готовности объекта к отопительному периоду или решение (письмо) с гарантией обеспечения безопасной эксплуатации системы теплопотребления балансодержателями, при этом тепловая энергия на объект не подается, поэтому ответственность за своевременную подготовку жилого дома к отопительному сезону возлагается персонально на главу ОСМД.

Общество ОСМД Отопительный сезон
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