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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:39168

Сумские таможенники предотвратили незаконное перемещение 25 000 долларов США

Сегодня, 17 сентября, в 00.10 на таможенный пост «Бачевск» Сумской таможни в направлении выезда с таможенной территории Украины заехал легковой автомобиль, в котором следовала гражданка России, которая выбрала зону упрощенного таможенного контроля «зеленый коридор».

При проведении таможенного досмотра транспортного средства в сумке с личными вещами были обнаружены без признаков сокрытия, валютные ценности, а именно наличные деньги в сумме 25 000 долларов США.

В соответствии со статьей 197 Таможенного кодекса Украины Закона Украины "О валюте и валютных операциях" №2473-VIII от 21 июня 2018 года, постановление Правления НБУ от 2 января 2019 №5 «Об утверждении положения о мерах защиты и определение порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте» перемещение через таможенную границу валютных ценностей на сумму более 10 тыс. евро подлежит обязательному письменному декларированию.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, сумма в эквиваленте 10 тыс. евро возвращена гражданке, остальные временно изъяты.

Право Валюта Таможня
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