Сумские таможенники предотвратили незаконное перемещение 25 000 долларов США

При проведении таможенного досмотра транспортного средства в сумке с личными вещами были обнаружены без признаков сокрытия, валютные ценности, а именно наличные деньги в сумме 25 000 долларов США.
В соответствии со статьей 197 Таможенного кодекса Украины Закона Украины "О валюте и валютных операциях" №2473-VIII от 21 июня 2018 года, постановление Правления НБУ от 2 января 2019 №5 «Об утверждении положения о мерах защиты и определение порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте» перемещение через таможенную границу валютных ценностей на сумму более 10 тыс. евро подлежит обязательному письменному декларированию.
По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, сумма в эквиваленте 10 тыс. евро возвращена гражданке, остальные временно изъяты.
Работниками Сумской таможни предупредили намерении незаконного перемещения 1,9 миллиона российских рублей....
Следуя поездом «Львов-Москва», мужчина пытался перевезти через российско-украинскую границу лекарственные средства общей стоимостью почти 220 000 гривен....
В соответствии с Постановлением Кабмина №858 «Об образовании территориальных органов государственной таможенной службы» создается Северная таможня, центр которой находится в...
Через таможенный пост «Бачевск» гражданин Молдовы пытался незаконно ввезти из России 120 упаковок сушеного манго....
Сегодня, 2 сентября, на таможенном посту «Бачевск», при осмотре рейсового автобуса сообщением «Москва-Житомир», у гражданина Украины обнаружили настольные часы фирмы...