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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине ловили диверсантов (видео)

СБУ провела масштабные учения по нейтрализации вражеских диверсионных групп вблизи северной границы с РФ.

СБУ провела масштабные тактико-специальные учения в Черниговской и Сумской областях. В мероприятиях было задействовано более 1,5 тыс. человек и более 100 единиц техники, в том числе беспилотные летательные аппараты.

Тренировку проводили в условиях, максимально приближенных к реальным. В ходе учений были усилены режим безопасности на военных, инфраструктурных и других стратегически важных объектах обоих регионов.

По легенде тренировок на территорию Черниговской и Сумской областей проникла условная диверсионно-разведывательная группа. Они планировали нанести государству значительный экономический ущерб и дестабилизировать общественно-политическую обстановку в приграничных районах Украины.

Во исполнение своей задачи «злоумышленники» пытались совершить «диверсии» на нескольких оборонных и промышленных объектах.

Для разоблачения и обезвреживания условной ДРГ участники учений провели комплекс оперативно-розыскных, контрразведывательных и фильтрационных мероприятий.

В заключительной фазе тренировок спецназовцы провели успешную операцию по нейтрализации «диверсантов» в районе пограничного пункта пропуска. Во время задержания «злоумышленники» оказали вооруженное сопротивление.

В мероприятиях принимали участие подразделения СБУ, Госпогранслужбы, Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции, а также представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Главной целью учений стало повышение уровня безопасности в приграничных регионах Украины. Кроме того, участники тренировок отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия для эффективного противодействия возможным террористическим и диверсионным угрозам.

После завершения мероприятий их организаторы проанализировали уровень выполнения поставленных задач. Также были определены направления дальнейшего совершенствования порядка действий для предотвращения и нейтрализации угроз государственной безопасности Украины, сообщает СБУ.

Право Диверсия СБУ Учения
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