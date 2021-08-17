В центре Сум залатали яму после ремонта труб

Движение транспорта возобновлено в обычном режиме.
Напомним: яма зияла в этом месте почти две недели, движение в эту стороны было ограничено.
На этой неделе КП «Дорремстрой» начало средний текущий ремонт дороги по ул. 1-я Оболонская в Сумах....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Капитальный ремонт дорог в Сумах и ответственность за их состояние»....
КП «Дорремстрой» заасфальтировало разбитый участок проезжей части возле остановки «ЦУМ» по ул. Петропавловской....
С сегодняшнего дня перекрыто движение транспорта в центре Сум....
На текущей неделе ремонтные бригады КП «Дорремстрой» работают сразу на нескольких важных участках....