В центре Сум залатали яму после ремонта труб ООО «Сумытеплоэнерго» сообщает о завершении ремонтных работ на участке тепловой сети на проезжей части дороги по ул. Гагарина.

Движение транспорта возобновлено в обычном режиме. Напомним: яма зияла в этом месте почти две недели, движение в эту стороны было ограничено.