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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 23:08325

"Отомстил за младшего брата": отец, задушивший трехлетнего сына на Сумщине, объяснил свой нечеловеческий поступок

По словам матери мальчика, у мужчины были определенные психические расстройства.

В Глухове Сумской области отец убил трехлетнего сына. Злоумышленник уже сознался в содеянном. Накануне мужчина забрал ребенка из садика и исчез. На поиски обоих бросили все силы местной полиции и общественности. Но утром полиция ошарашила ужасной новостью — мальчика нашли мертвым в лесополосе с пакетом на голове.

Об этом говорится 16 сентября в сюжете ТСН.19:30.

Последний раз 3-летнего Алешу видели в детском саду вчера, 15 сентября. Около 16:00 его на велосипеде забрал отец, но домой так и не привез. А уже через 2 часа в полицию обратилась обеспокоенная семья Алексея.

"По словам матери, мужчина имел определенные психические расстройства и поэтому она очень волновалась за ребенка", — рассказал представитель полиции Сумщины Владимир Крупецких.

Уже через 2 часа после исчезновения в городе развернулась поисковая операция. Всю ночь отца с сыном искали правоохранители, соседи и знакомые. Их фотографии заполонили все местные группы в Сети.

Около 8 утра поиски прекратили. Полиция сообщила, что нашла и отца и ребенка — в полутора километрах от сада, на окраине Глухова. Мальчик был уже мертв. Мужчину задержали, доставили в отдел полиции и уже там он признался в убийстве собственного сына.

мужчина из Глухова признался в убийстве трехлетнего сына

Родные Алеши не готовы к разговорам. Погибший мальчик, говорят соседи, из многодетной семьи. Двое старших детей — от предыдущего брака матери, а двое младших — от нынешнего мужа. С ним, говорят знакомые семьи, женщину свела трагедия. Несколько лет назад на ее глазах утонул 10-летний сын и она чуть не сошла с ума от горя. Тогда и встретила Сергея.

По словам соседей, семья казалась вполне нормальной.

"Детей он всегда на руках носил. Такая семья была — ни крика, ничего", — отмечают они.

Пока мать ухаживала за младшим сыном, с Алешей чаще был отец. В саду это подтверждают.

"Алексея приводил отец и забирал отец. Еще целовал, обнимал. Справок, что отец какие психические имел расстройства нет", — говорит директор Глуховского УВК №4 Элла Гурець.

А вот что сам человек рассказал полиции, когда признался в убийстве сына: "Это уже давно назревало, еще год назад хотел вывезти и оставить, но не оставил. Отомстил ему за младшего брата. Он его два раза чуть не покалечил, почти разбил голову".

Сейчас с подозреваемым работают следователи. Эксперты устанавливают причину смерти Алеши. Сегодня, когда нашли его тело, мальчик должно было исполниться 4 года.

Право Убийство ребенка
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