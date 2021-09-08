Сегодня в Сумах «Альянс» сыграет с «Горняком-Спорт»

Игра начнется в 16:30 на стадионе «Юбилейный». Трансляция матча - на YouTube канале «Первая лига».
Стоимость билета - 40 гривен, детям до 12 лет включительно вход свободный при предъявлении свидетельства о рождении. Купить пропуска на игру вы сможете в день игры в кассе стадиона.
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