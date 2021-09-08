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Свобода и комфорт! «АТБ» подключается к программе первой леди Елены Зеленской «Безбарьерность»

Три десятилетия назад Украина стала независимой свободной страной. Все эти годы мы трудились и боролись, чтобы ломать стереотипы, отвергать догмы и преодолевать барьеры – социальные, психологические, информационные и, конечно же, физические. Возможно, последние не так заметны для всего общества, как другие трудности, но могут быть непреодолимы для определенных категорий граждан.

В цивилизованном обществе просто немыслимы ситуации, когда ребёнок на костылях должен подниматься в школьный класс по ступенькам, молодая мама с детской коляской не имеет возможности посетить магазин, а пенсионер с трудом взбирается по лестнице поликлиники. В странах Евросоюза этот вопрос решили уже давно, установив пандусы и подъёмники, принимая на работу не по одёжке, а по уму, обеспечив поддержкой людей с ограниченными возможностями, пожилых граждан и детей, которые остались без опеки родителей...

В нашей стране время перемен настало только сейчас, причем эти серьёзные вопросы обсуждают на самом высоком уровне – государственном. Речь идет об инициативе первой леди Елены Зеленской «Без барьеров». Суть проекта в том, чтобы европейские принципы комфорта, морали, социальных отношений и т. д. стали нормой нашей жизни.

Как показал соцопрос, проведённый в рамках проекта, семь из десяти человек сталкивались с барьерами или же знакомы с людьми, у которых такие проблемы возникали. Причем в перечень основных барьеров попали свобода передвижения, свобода самовыражения и возможность трудоустроиться. Программа «Без барьеров» призвана создать философию общества без ограничений, в котором обеспечиваются равные права и возможности для всех людей в отношении самореализации, занятости, передвижения, сервисов, получения образования, общения, досуга, развития и т. д.

Компания «АТБ», будучи ответственным и патриотичным украинским бизнесом, не могла остаться в стороне от столь важного социального проекта. Лидер отечественного ритейла сразу присоединился к программе первой леди.

Стоит отметить, что философия безбарьерности в обществе близка компании, которая уже более четверти века выполняет важную миссию — обеспечивает широкие слои населения гарантированно свежими продуктами питания и качественными товарами первой необходимости по демократичным ценам.

Сегодня супермаркеты «АТБ» открыты во всех 24 областях Украины. На предприятиях корпорации трудоустроены более 70 тысяч граждан – и эта цифра постоянно растет. Ежегодно компания открывает более сотни новых магазинов, создавая 4-5 тысяч новых рабочих мест.

При этом в каждом из 1256 магазинов сети «АТБ» есть несколько вакансий для людей с ограниченными возможностями и других наиболее уязвимых категорий граждан. В компании созданы специальные рабочие места для тех, кто по разным причинам не имеет возможности трудиться полный рабочий день, однако остро нуждается в дополнительном источнике доходов. Это, к примеру, студенты, молодые мамы, люди уважаемого возраста и др. Длительность рабочего дня в таком случае составляет всего три часа.  Также созданы специальные рабочие места для граждан с особыми потребностями. Им в компании предлагают особые, удобные графики работы и виды деятельности, которые не противопоказаны по медицинским показаниям.

Не менее важна и системная забота украинской торговой сети № 1 о покупателях, поэтому их количество уже превышает 4 миллиона. Независимо от того, где расположен магазин – в центре мегаполиса или на окраине небольшого посёлка, для клиентов созданы максимально комфортные условия. Помимо гарантирования европейского уровня сервиса и обслуживания, магазины «АТБ» удобны и безопасны для клиентов. Входы в супермаркеты оборудованы пандусами. На стадии проектирования и строительства магазинов учитывают все нюансы для комфортного и беспрепятственного перемещения покупателей. Сейчас большинство магазинов «АТБ» имеет автоматические двери на входе, в торговых залах широкие проходы, полки расположены удобно, выкладка товаров современная, а в некоторых маркетах уже оборудованы специальные лифты для клиентов. Компания «АТБ» первая в Украине  предложила покупателям формат магазина самообслуживания, создает тысячи рабочих мест, является крупнейшим честным налогоплательщиком и в течение долгого времени обеспечивает украинцев гарантировано качественными продуктами по демократичным ценам. Теперь она стремится стать ещё удобнее, ближе и комфортнее для покупателей.

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