Сумской телекомпании назначена внеплановая проверка

Основанием стало несоблюдение лицензиатом правил вещания 29 августа - в День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
Мониторингом было зафиксировано, что 29 августа в эфире телекомпании «СТС»
- не было размещено на экране изображение горящей свечи или соответствующего стилизованного изображения, которое уместно к происшествию;
- не была объявлена минута молчания в 12:00;
- не размещались сообщения о Дне памяти.
Этот траурный день отмечается в стране ежегодно в соответствии с Указом Президента Украины для достойного чествования памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, увековечения их героизма, укрепление патриотического духа в обществе.
Для празднования Дня памяти и героизма погибших защитников была выбрана именно эта дата - 29 августа, поскольку ее приурочено к военным событиям на востоке Украины, когда во время Иловайской операции украинская армия понесла наибольшие потери, сообщила в Фейсбуке представитель Нацсовета в Сумской области Лариса Якубенко.
Сегодня, 11 апреля, мир отмечает День освобождения узников фашистских концлагерей....