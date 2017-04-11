Сумской телекомпании назначена внеплановая проверка Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение о назначении внеплановой невыездной проверки ООО «СТС» (г. Сумы).

Основанием стало несоблюдение лицензиатом правил вещания 29 августа - в День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Мониторингом было зафиксировано, что 29 августа в эфире телекомпании «СТС»

- не было размещено на экране изображение горящей свечи или соответствующего стилизованного изображения, которое уместно к происшествию;

- не была объявлена минута молчания в 12:00;

- не размещались сообщения о Дне памяти.

Этот траурный день отмечается в стране ежегодно в соответствии с Указом Президента Украины для достойного чествования памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, увековечения их героизма, укрепление патриотического духа в обществе.

Для празднования Дня памяти и героизма погибших защитников была выбрана именно эта дата - 29 августа, поскольку ее приурочено к военным событиям на востоке Украины, когда во время Иловайской операции украинская армия понесла наибольшие потери, сообщила в Фейсбуке представитель Нацсовета в Сумской области Лариса Якубенко.