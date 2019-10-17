На Сумщине сообщено о подозрении мужчине в убийстве своего 3-летнего сына

Ужасная трагедия произошла в г. Глухов 15 сентября. По данным следствия, подозреваемый около 16.00 забрал сына из детского сада, отвез на велосипеде в лесопосадку, где связал руки и ноги скотчем. На голову ребенку он одел полиэтиленовый пакет, который также зафиксировал скотчем. По предварительным данным, мальчик, которому 16 сентября должно было исполниться 4 года, умер от асфиксии.
В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и назначение психиатрической экспертизы.
Досудебное расследование осуществляется следователями отдела полиции № 1 (г. Глухов) Шосткинского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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