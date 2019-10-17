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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:45162

На Сумщине сообщено о подозрении мужчине в убийстве своего 3-летнего сына

Под процессуальным руководством Глуховского отдела Шосткинского окружной прокуратуры 16 сентября сообщено о подозрении 50-летнему мужчине по факту убийства своего 3-летнего сына (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Ужасная трагедия произошла в г. Глухов 15 сентября. По данным следствия, подозреваемый около 16.00 забрал сына из детского сада, отвез на велосипеде в лесопосадку, где связал руки и ноги скотчем. На голову ребенку он одел полиэтиленовый пакет, который также зафиксировал скотчем. По предварительным данным, мальчик, которому 16 сентября должно было исполниться 4 года, умер от асфиксии.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и назначение психиатрической экспертизы.

Досудебное расследование осуществляется следователями отдела полиции № 1 (г. Глухов) Шосткинского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Убийство ребенка
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