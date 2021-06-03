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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:59397

В Сумах разбили кирпичом стекло в троллейбусе

Об этом сообщает КП «Электроавтотранс».

«Обычный день. Ничего не давало знать о беде... пока троллейбус №290, следовавший в четверг, 16 сентября, по маршруту №1, не остановился на пересечении ул. Ахтырская - ул. Харьковская, реагируя на сигнал светофора. Один из пешеходов (по свидетельствам очевидцев, молодой парень лет 20-ти), пересекая «зебру», швырнул кирпич в окно коммунального транспорта.

К счастью, никто не пострадал.

На место происшествия водитель вызвал полицию. И пока правоохранители будут устанавливать личность хулигана, работники предприятия будут ремонтировать троллейбус. Сколько будет стоить КП «Электроавтотранс» такая шутка, пока рассчитывает отдел снабжения.

У нас только один вопрос к ценителю острых ощущений... ЗАЧЕМ?», - говорится в сообщении.

Право Троллейбусы Хулиганство
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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