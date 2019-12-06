Сумську «Верижицю» і не тільки внесено до Державного реєстру національного культурного надбання України Чудова новина! Пишаймося Сумщиною, її музейними фондами, і прекрасною співпрацею фахівців, такою віддачею і професійним підходом до своєї справи.

Сумчанка Ірина Варламова написала у фейсбуці про внесення сумської «верижиці» до державного реєстру національного культурного надбання України.

«Ланцюг нагрудний. Середина ІІІ – початок IVст., київська археологічна культура.

Місце експонування: Комунальний заклад Сумської обласної ради «Сумський обласний краєзнавчий музей»

Об'єкт: речовий (археологічний)

Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 19.07.2021 № 530.

Сумщина таки має свою "пектораль".

Так, та сама "Верижиця", передана Сергієм Гуцаном до Сумського обласного краєзнавчого музею, тепер в одному списку зі скіфським золотом...

Київська археологічна культура, "сумські емалі" - іншими словами, це наше ювелірне мистецтво, якому більше 1500 років!

Майстри жили і творили на території Сумщини...

Цей список - об'єкти виняткової культурної цінності, що мають важливе значення для формування національної самосвідомості українського народу і визначають його вклад у всесвітню культурну спадщину.

Для цих об'єктів діє особливий режим схоронності, їх заборонено вивозити за межі України (лише на тимчасове експонування за кордоном), вони є загальнодержавною власністю, не підлягають роздержавленню та приватизації.

Знаю, що крім почесного громадянина Сум, є відзнака почесного громадянина Сумської області.

Думаю, що Сергій Іванович Сергій Гуцан, який свідомо передав цей ланцюг в музей і, виходить, прославив Сумщину на рівні національного культурного надбання - гідний такої відзнаки.

Список тут (тримайтеся, бо там ще "Суд Париса" з художнього музею ім.Н. Онацького, та картина "Козак Мамай" з Охтирського міського краєзнавчого та інші унікальні речі): https://mkip.gov.ua/.../1baf9074-6a3f-4435-8ca5...

Більше про унікальний, визнаний експертною спільнотою скарб, нагрудний ланцюг, як ми вже звикли чути його назву -"Верижиця", знайдений на Сумщині, тут.