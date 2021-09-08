Как АТБ заряжает, или Итоги самой энергичной акции года Компания «АТБ», являющаяся многолетним лидером украинской отрасли розничной торговли, подвела итоги самого масштабного и весьма щедрого на призы проекта.

Как наверное уже догадались постоянные клиенты торговой сети «АТБ», которых по состоянию на данное время уже более четырех миллионов, речь идет об энергичной акции «АТБзаряджає тебе».

С первых же дней она вызвала ажиотаж среди клиентов данной торговой сети. Лицом проекта стал актёр Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. Стилизованная под культовую ленту целой эпохи – «Терминатор» – ТВ-реклама привлекла много внимания, став мегахитом. Цитаты из неё разлетелись по соцсетям!

Общее число попыток регистрации кодов достигло почти полумиллиона. Более 360 тысяч из тех, кто выполнил все условия акции, успешно прошли регистрацию и приняли в участие в розыгрыше. Интересно, что число участников составило немногим более 140 тысяч. Это означает, что доверяющие гарантированному качеству продуктов и многолетней безупречной репутации корпорации «АТБ» клиенты участвовали не один раз и даже не два. Впрочем, условия акции это позволяли.

Одним из таких настойчивых и чрезвычайно везучих клиентов крупнейшей по многим параметрам торговой сети страны был Роман из Львова. Ему достался главный приз — премиальный автомобиль культового немецкого бренда Porsche.

Как рассказал победитель, в магазин «АТБ» за продуктами он ходит несколько раз в неделю. А с недавнего времени даже чаще, так как 24 августа у него произошло пополнение в семье.

«В День Независимости моя семья стала больше – у нас родился сынок. Уже второй. Список покупок расширился: добавились подгузники, салфетки и т. д. В нашей семье за продуктами хожу я. В «АТБ» для нас есть все необходимое. Когда увидел по телевидению задорную рекламу «АТБ заряджає тебе» с Сердючкой, даже не раздумывал – сразу решил «заряжаться». Начал регистрировать все чеки. И, как видите, удача мне улыбнулась!» — поделился счастливый обладатель новенького Porsche Taycan.

По образованию Роман – инженер радиоэлектроники. Работает во Львове тестировщиком программного обеспечения, строит карьеру в IT-сфере.

Как рассказал нам победитель акции, все необходимое для своей семьи он покупает в супермаркете «АТБ». На прилавках каждого из 1257 магазинов торговой сети № 1 в Украине представлено более 3,5 тысяч наименований гарантированно свежих продуктов и качественных товаров первой необходимости.

В этом богатом ассортименте есть и любимые детские соки для старшего сына Романа, и вкусный шоколад с орешками для его супруги и качественное детское питание для самого маленького члена семьи.

По условиям акции совершившим покупку на сумму от 250 гривен (одним чеком) нужно было зарегистрировать указанный в нем код и верить в свою удачу. Дополнительные шансы можно было получить при оплате картой Visa или Visa АТБ. Напомним, что последняя является совместным продуктом «АТБ» и «Райффайзен банка», дает беспрецедентную мегаскидку на множество товаров в магазинах торговой сети. Причем эта скидка прибавляется к уже действующей, к примеру в рамках акции «Экономия» или «7 дней».

Призовой фонд яркого и поистине щедрого проекта «АТБ заряджає тебе» впечатлил даже самых заядлых скептиков.

Среди выигрышей было почти 160 тысяч бонусных сертификатов от Comfy, 500 мобильных батарей, сорок единиц электротранспорта (экологичные скутеры, популярные сегодня электросамокаты), десять современных электромобилей Nissan LEAF и, разумеется, главный приз — мечта любого водителя, роскошный автомобиль Porsche Taycan.

их владельцев и десять новеньких электромобилей популярного японского концерна Nissan. Четверо выигравших популярный сегодня LEAF новой генерации – киевляне. Еще два таких авто отправились в Херсон. Остальные победители из Кропивницкого, Запорожья, Луцка и Львовской области.

География проекта «АТБ заряджає тебе» чрезвычайно велика, поскольку комфортные магазины торговой сети «АТБ» открыты во всех 24 областях Украины. Охвачены сотни населенных пунктов, среди которых как крупные областные центры, так и небольшие посёлки. Осуществляя свои проекты, компания «АТБ» всё делает прозрачно, честно и открыто. Полный список победителей (выигрышных кодов) обнародован на официальном интернет-ресурсе «АТБ».

Напомним, что в прошлом году финал аналогичной, хотя и более скромной по призовому фонду акции «В «АТБ» покупай – АВТО приближай!» (за 15 дней было разыграно 15 новеньких автомобилей Citroёn C-Elysee) совпал с началом национального локдауна. Тем не менее это лишь немного сместило сроки официальной церемонии награждения победителей. Как социально ориентированный и ответственный бизнес компания «АТБ» в очередной раз подтвердила, что всегда выполняет все взятые на себя обязательства – даже в форс-мажорной ситуации доводит проекты до логического финала.