ФК «Сумы» сыграет против лидера (трансляция)

ФК «Сумы» сыграет в гостях против лидера группы Б запорожского «Металлурга». Игра пройдет на «Славутич Арене». Начало в 18.00.
После восьми туров у «Металлурга» 18 очков в активе и первое место, у «Сум» 5 очков и 15-е.
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