ФК «Сумы» сыграет против лидера (трансляция) Сегодня, 17 сентября, стартует 9-й тур чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

ФК «Сумы» сыграет в гостях против лидера группы Б запорожского «Металлурга». Игра пройдет на «Славутич Арене». Начало в 18.00. После восьми туров у «Металлурга» 18 очков в активе и первое место, у «Сум» 5 очков и 15-е.