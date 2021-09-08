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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В 20 школах Сумщины привито от COVID-19 100% работников: Сумах – 0

В Конотопском районе полностью вакцинированы 7 учебных заведений, в Ахтырском - 1, Роменском - 7, Сумском - 2, Шосткинском - 3. Данные по состоянию на 13 сентября.

Какой процент учителей и работников вакцинированных против COVID-19 в вашей школе, можно увидеть в таблице.

Находите свое учебное заведение и узнавайте, готов ли он работать в условиях «желтой зоны». Посещать учебное заведение в случае установления «желтого уровня» эпидемической опасности можно при условии, если в нем вакцинировано не менее 80% персонала.

Справка

Среди учебных заведений Конотопского района, где вакцинировано 100% коллектива - Гружчанский УВК Дубовязовского поселкового совета, Шевченковское заведение общего среднего образования I-III ступеней Поповского сельского совета, Клепаловский УВК Бурынского городского совета, Грузчанская гимназия Кролевецкого городского совета, Реутинская гимназия Кролевецкого городской совета, Добротовская гимназия Кролевецкого городского совета, Спасский лицей Кролевецкого городского совета.

В Ахтырском районе коллектив одного учебного заведения полностью вакцинирован против коронавируса, это Ямненская общеобразовательная школа I-III ст. имени И.О.Мусиенко Великописаревского поселкового совета.

В Роменском районе полностью вакцинировались коллективы в Яснопольщанском УВК Липоводолинского поселкового совета, в Гриневском УВК, Колядинецком УВК Сынивского сельского совета, Васильевской гимназии Андрияшевского сельского совета, Гудимовской гимназии Андрияшевского сельского совета, Хоминцивской гимназии Андрияшевского сельского совета. Кроме того, в Анастасовском лицее - заведении общего среднего образования I-III ступеней Андрияшевского сельского совета привились все 27 работников (25 - двумя дозами и 2 - первой дозой).

В Сумском районе 100% показатель имеют Штеповское заведение общего среднего образования III ступеней Лебединского городского совета и Басовское заведение общего среднего образования I-III степеней.

В Шосткинском районе три учебных заведения со 100% вакцинированными коллективами. Это Шосткинская вечерняя (сменная) школа Шосткинского городского совета, Кучеровский УВК Есманского поселкового совета и Степненский УВК Ямпольского поселкового совета.

Общество Вакцинация
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