В 20 школах Сумщины привито от COVID-19 100% работников: Сумах – 0

Какой процент учителей и работников вакцинированных против COVID-19 в вашей школе, можно увидеть в таблице.
Находите свое учебное заведение и узнавайте, готов ли он работать в условиях «желтой зоны». Посещать учебное заведение в случае установления «желтого уровня» эпидемической опасности можно при условии, если в нем вакцинировано не менее 80% персонала.
Среди учебных заведений Конотопского района, где вакцинировано 100% коллектива - Гружчанский УВК Дубовязовского поселкового совета, Шевченковское заведение общего среднего образования I-III ступеней Поповского сельского совета, Клепаловский УВК Бурынского городского совета, Грузчанская гимназия Кролевецкого городского совета, Реутинская гимназия Кролевецкого городской совета, Добротовская гимназия Кролевецкого городского совета, Спасский лицей Кролевецкого городского совета.
В Ахтырском районе коллектив одного учебного заведения полностью вакцинирован против коронавируса, это Ямненская общеобразовательная школа I-III ст. имени И.О.Мусиенко Великописаревского поселкового совета.
В Роменском районе полностью вакцинировались коллективы в Яснопольщанском УВК Липоводолинского поселкового совета, в Гриневском УВК, Колядинецком УВК Сынивского сельского совета, Васильевской гимназии Андрияшевского сельского совета, Гудимовской гимназии Андрияшевского сельского совета, Хоминцивской гимназии Андрияшевского сельского совета. Кроме того, в Анастасовском лицее - заведении общего среднего образования I-III ступеней Андрияшевского сельского совета привились все 27 работников (25 - двумя дозами и 2 - первой дозой).
В Сумском районе 100% показатель имеют Штеповское заведение общего среднего образования III ступеней Лебединского городского совета и Басовское заведение общего среднего образования I-III степеней.
В Шосткинском районе три учебных заведения со 100% вакцинированными коллективами. Это Шосткинская вечерняя (сменная) школа Шосткинского городского совета, Кучеровский УВК Есманского поселкового совета и Степненский УВК Ямпольского поселкового совета.
С 16 сентября прекращает свою работу Центр вакцинации на базе ТЦ "Эпицентр"....
Учительница отстояла свои трудовые права, когда директор школы решил решать за ее врача, сообщает управление Гоструда в Сумской области....
Об этом сегодня, 13 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления образования и науки Антонина Данильченко....
Об этом сегодня, 13 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко....
Об этом сегодня, 13 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко....