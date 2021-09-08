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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:33533

В Сумах столкнулись два «немца»: двое пострадавших

ДТП произошло 15 сентября на перекрестке улиц Ремесленная и Металлургов в городе Сумы.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Volkswagen Passat" не придерживался безопасной дистанции и допустил столкновение с автомобилем "BMW Х2". В результате дорожно-транспортного происшествия 39-летняя водитель "BMW Х2" получила телесные повреждения и после оказания медицинской помощи отпущена домой. 37-летний пассажир автомобиля "Volkswagen Passat" также получил телесные повреждения и госпитализирован в Сумскую областную клиническую больницу.

В полиции открыто уголовное производство по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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