В Сумах столкнулись два «немца»: двое пострадавших ДТП произошло 15 сентября на перекрестке улиц Ремесленная и Металлургов в городе Сумы.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Volkswagen Passat" не придерживался безопасной дистанции и допустил столкновение с автомобилем "BMW Х2". В результате дорожно-транспортного происшествия 39-летняя водитель "BMW Х2" получила телесные повреждения и после оказания медицинской помощи отпущена домой. 37-летний пассажир автомобиля "Volkswagen Passat" также получил телесные повреждения и госпитализирован в Сумскую областную клиническую больницу.

В полиции открыто уголовное производство по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.