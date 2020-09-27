На Сумщине суд конфисковал для музея икону Николая Чудотворца, которую пытались вывезти в Россию Путивльский районный суд утвердил соглашение о признании виновности по делу о покушении на контрабанду культурной ценности.

Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор от 8 сентября.

Житель Сумщины хранил дома деревянную икону с изображением Святого Николая чудотворца, архиепископа Мир Ликийских, которая досталась ему в наследство после смерти отца.

В июне 2021 года, преследуя корыстные цели, он решил перевезти икону на территорию Российской Федерации мимо таможенного контроля и там продать. Он положил икону в пакет, который спрятал в рюкзак с личными вещами.

Мужчина пытался пешком пересечь границу в районе села Казачье Сумской области. У указателя «Внимание Государственная граница Украины, проход запрещен» его остановили сотрудники СБУ, которые обнаружили в рюкзаке икону.

По заключению искусствоведческой экспертизы, эта икона принадлежит к культурным ценностям, имеющим художественное, историческое и научное значение.

При вывозе за границу старинных предметов нужно получать разрешение Государственной службы контроля за перемещением культурных ценностей.

Суд утвердил соглашение обвиняемого с прокурором и назначил наказание - 6460 гривен штрафа. Икону конфискуют и передадут Сумскому областному краеведческому музею.