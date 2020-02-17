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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:40270

Центр экстренной помощи на Сумщине получил еще 6 новых современных автомобилей

Автомобили будут направлены в пункты постоянного базирования бригад центра экстренной помощи в с. Юнаковка Сумского района, пгт Знобь-Новгородское Шосткинского района, в пгт Дубовязовка и с. Бочечки Конотопского района и с. Грунь и пгт Кириковка Ахтырского района.

Как сообщил директор областного центра экстренной медицинской помощи Анатолий Александренко, эти автомобили приобретены центром на сумму более 11 млн гривен за средства, полученные от хозяйственной деятельности коммунального некоммерческого предприятия.

Анатолий Александренко рассказал, что такое приятное событие в Центре в этом году проходит в третий раз. Так, в феврале представители станций и подстанций предприятия получили 24 новых спецавтомобилей класса В. Тогда предприятие приобрело их за свой счет на сумму 47 млн. 40 тыс. гривен. В августе этого года центр получил 15 новых спецавтомобилей, общей стоимостью более 26 млн. гривен (10 автомобилей получено централизованно от Министерства здравоохранения Украины на сумму более 18 млн. гривен, 5 авто - на сумму более 8 млн. гривен приобретено на средства Центра).

В общем только в этом году автопарк специализированного транспорта Центра обновлен на 45 единиц на общую сумму почти 85 млн грн.

Общество Скорая помощь
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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