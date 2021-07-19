На Сумщине СБУ занимается продавцами поддельных COVID-сертификатов (видео)

О фактах продажи поддельных «ковидніх» сертификатов знает Служба безопасности Украины, и на нарушителей ждет уголовная ответственность. Об этом в эфире программы «Даю слово» на телеканале СТС заявил Сергей Бутенко, начальник управления здравоохранения Сумской ОГА.
По словам чиновника, в Сумской области уже зафиксированы единичные случаи купли-продажи фальшивых сертификатов о вакцинации от COVID-19, но соответствующие органы уже занимаются этим вопросом, поэтому избежать ответственности тем, кто наладил такой «бизнес», не удастся.
«Потому что за такими поступками стоит жизнь и здоровье людей», - говорит чиновник.
Предлагаем для просмотра полное интервью с Сергеем Бутенко, в котором обсуждаются такие актуальные для общества темы, как коронавирус, вероятный локдаун, вакцинация, покупка фальшивого сертификата и другие важные вопросы:
Сумчанин Василий Воронин прокомментировал вчерашние обыски, которые провели СБУ у него дома и на СТО....
Около 6 утра 2 сентября сотрудники Службы безопасности Украины пришли к дому сумского предпринимателя Василия Воронина с обысками....
Сегодня, 2 сентября, около 6:00 утра на дачу к активисту Василию Воронину с обыском прибыли сотрудники СБУ....
СБУ закликає українців бути пильними та звертати особливу увагу на питання безпеки напередодні та під час святкування Дня Незалежності України....
Работники ГБР, при содействии внутренней безопасности СБУ задержали двух сотрудников Службы безопасности Украины, которые совершили нападение и забрали оружие у...