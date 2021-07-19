На Сумщине СБУ занимается продавцами поддельных COVID-сертификатов (видео) Купить Covid-сертификат, не делая прививки? К сожалению, возможно. Но стоит ли?

О фактах продажи поддельных «ковидніх» сертификатов знает Служба безопасности Украины, и на нарушителей ждет уголовная ответственность. Об этом в эфире программы «Даю слово» на телеканале СТС заявил Сергей Бутенко, начальник управления здравоохранения Сумской ОГА.

По словам чиновника, в Сумской области уже зафиксированы единичные случаи купли-продажи фальшивых сертификатов о вакцинации от COVID-19, но соответствующие органы уже занимаются этим вопросом, поэтому избежать ответственности тем, кто наладил такой «бизнес», не удастся.

«Потому что за такими поступками стоит жизнь и здоровье людей», - говорит чиновник.

Предлагаем для просмотра полное интервью с Сергеем Бутенко, в котором обсуждаются такие актуальные для общества темы, как коронавирус, вероятный локдаун, вакцинация, покупка фальшивого сертификата и другие важные вопросы: