На выезде из Сум перевернулась легковушка (видео) 14 сентября, около 21 часов, патрульные получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии на выезде из города Сумы по харьковской трассе.

На месте ДТП, на обочине, инспекторы обнаружили транспортное средство Ford Kuga с механическими повреждениями. Предварительно стражи порядка установили, что 45-летний водитель, не соблюдая безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего допустил выезд за пределы проезжей части с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. Бригада врачей доставила его в медицинское учреждение для оказания помощи.

Для выяснения обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.