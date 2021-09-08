На выезде из Сум перевернулась легковушка (видео)

На месте ДТП, на обочине, инспекторы обнаружили транспортное средство Ford Kuga с механическими повреждениями. Предварительно стражи порядка установили, что 45-летний водитель, не соблюдая безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего допустил выезд за пределы проезжей части с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. Бригада врачей доставила его в медицинское учреждение для оказания помощи.
Для выяснения обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.
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