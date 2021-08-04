Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:09234

Директора сумского водоканала начнут судить 28 сентября

Назначено к рассмотрению дело по обвинению директора одного из коммунальных предприятий города в служебной халатности и принятии предложения средств в сумме 30 000 долларов.

На 10.40 28 сентября назначено к рассмотрению уголовное дело в отношении директора одного из коммунальных предприятий Сумской городского совета, который также является депутатом Сумского городского совета, сообщает Заречный районный суд г. Сумы.

Мужчина обвиняется в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что повлекло ущерб предприятию в размере почти 177 тыс. грн (ч.1 ст. 367 УК Украины). По материалам дела во втором квартале 2018 года им, как директором коммунального предприятия, не проконтролировано уплату начисленной рентной платы за специальное использование воды от предприятий ЖКХ и за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения. Это повлекло начисление штрафных санкции, которые являются убытками предприятия.

Также его обвиняют в злоупотреблении влиянием (ч.2 ст. 369-2 УК Украины). По материалам дела в сентябре 2020 года он, как депутат Сумского городского совета, принимал предложения от частных предпринимателей неправомерной выгоды в сумме 30 тыс. долларов США за положительное голосование на очередной сессии за предоставление разрешений на разработку технической документации по землеустройству относительно установления границ нескольких земельных участков в г. Сумы.

Речь идет о директоре КП «Горводоканал» Анатолии Сагаче.

Право Анатолий Сагач Взятка
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Россиянка пыталась подкупить сумских пограничников
03.09.2021 11:25

Россиянка пыталась подкупить сумских пограничников

Сегодня, 3 сентября, пограничники 5-го пограничного отряда на Сумщине прекратили правонарушение, связанное с подкупом должностного лица пограничного ведомства....

На Сумщине будут судить служащего «Укрзалізниці» за взятку
19.08.2021 10:24

На Сумщине будут судить служащего «Укрзалізниці» за взятку

Конотопской окружной прокуратурой утвержден и 17 августа направлен в суд обвинительный акт в отношении руководителя структурного подразделения «Конотопское территориальное управление»...

Директора Сумской стоматполиклиники, пойманного на взятке, отстранили от должности
09.08.2021 16:25

Директора Сумской стоматполиклиники, пойманного на взятке, отстранили от должности

Руководителя медицинского учреждения Сумского городского совета отстранили от должности....

За получение взятки на Сумщине пограничнику дали 3 месяца гауптвахты
05.08.2021 17:53

За получение взятки на Сумщине пограничнику дали 3 месяца гауптвахты

При публичном обвинении Cумской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона осужден инспектор пограничной службы....

На Сумщине будут судить замглавы ОТГ за взятку
04.08.2021 09:47

На Сумщине будут судить замглавы ОТГ за взятку

2 тыс. долларов США взятки за разрешение на установку рекламных билбордов....

Новости

На Сумщине 213 новых случаев заболевания коронавирусом: 5 летальных (подробности)
Сегодня 09:06
На Сумщине СБУ занимается продавцами поддельных COVID-сертификатов (видео)
Сегодня 12:22
На выезде из Сум перевернулась легковушка (видео)
Сегодня 12:20
Директора сумского водоканала начнут судить 28 сентября
Сегодня 12:09
В Сумах остановили расширение дороги по ул. 20 лет Победы
Сегодня 11:39
Новый детсад в 12-м микрорайоне планируют открыть в ноябре. О подходах молчок
Сегодня 11:30
Сумчане просят мэрию опубликовать расчеты нового тарифа на проезд в маршрутках
Сегодня 11:18
Житель Сумщины, который убил собутыльника, а затем сжег тело, получил 13 лет
Сегодня 10:57
На Сумщине полиция задержала отца, который жестоко убил своего малолетнего сына
Сегодня 10:25
Ночью в центре Сум неизвестные напали на парня
Сегодня 10:21
Куда звонить, если увидел открытый люк в Сумах?
Сегодня 10:10
На Сумщине мужчина с диагнозом олигофрения убил маленького сына и бросил тело в лесополосе
Сегодня 09:49
view counter

Статьи

Выборы мэра Бурыни назначили на 26 сентября. Что известно о кандидатах?
Сегодня 12:43
Українці не можуть сплачувати комунальні платежі
Сегодня 09:29
Бескаркасная мебель для бизнеса – удачное решение за демократичную стоимость ®
Вчера 19:06
Чим приваблива ковдра з коноплі?
Вчера 14:19
Что будет на месте палаток на Центральном рынке Сум?
14.09.2021 20:04
У Сумській області 5553 пацієнтів з діабетом – інсулінозалежні. Що потрібно пацієнтам, щоб отримувати інсулін безоплатно?
14.09.2021 16:43
Ірина Троцька: помилка багатьох з нас в тому, що ми вважаємо, ніби вірус пішов остаточно
13.09.2021 15:54
Муніципальна няня: що треба знати батькам
10.09.2021 12:26
30 депутатів на чолі з Деркачем відновили депутатське об’єднання «Заборонено забороняти»
10.09.2021 09:27
10 причин отказаться от чая в пакетиках ®
08.09.2021 16:09
Сумчан лякають штрафами за спалювання листя
08.09.2021 09:20
Понад 3,1 млрд грн заробили громади Сумщини за І півріччя 2021 року
08.09.2021 09:11
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.