Директора сумского водоканала начнут судить 28 сентября

На 10.40 28 сентября назначено к рассмотрению уголовное дело в отношении директора одного из коммунальных предприятий Сумской городского совета, который также является депутатом Сумского городского совета, сообщает Заречный районный суд г. Сумы.
Мужчина обвиняется в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что повлекло ущерб предприятию в размере почти 177 тыс. грн (ч.1 ст. 367 УК Украины). По материалам дела во втором квартале 2018 года им, как директором коммунального предприятия, не проконтролировано уплату начисленной рентной платы за специальное использование воды от предприятий ЖКХ и за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения. Это повлекло начисление штрафных санкции, которые являются убытками предприятия.
Также его обвиняют в злоупотреблении влиянием (ч.2 ст. 369-2 УК Украины). По материалам дела в сентябре 2020 года он, как депутат Сумского городского совета, принимал предложения от частных предпринимателей неправомерной выгоды в сумме 30 тыс. долларов США за положительное голосование на очередной сессии за предоставление разрешений на разработку технической документации по землеустройству относительно установления границ нескольких земельных участков в г. Сумы.
Речь идет о директоре КП «Горводоканал» Анатолии Сагаче.
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