Состоялось совещание рабочей группы, которая работает над устранением аварийной ситуации на участке дороги по ул. 20 лет Победы.
Участие в ней приняли директор департамента инфраструктуры города Александр Журба, представители структурных подразделений городского совета, полиции, Гоструда и коммунальных организаций.
Сейчас работы по расширению дороги, предусмотренные генпланом, приостановлены до полного обследования сетей, проходящих под землей.
Результаты комиссионного обследования вместе с выводами профессиональных специалистов рабочая группа заслушает 30 сентября, сообщает сайт мэрии.
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