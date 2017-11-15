В Сумах остановили расширение дороги по ул. 20 лет Победы В Сумах рабочая группа работает над вопросом устранения аварийной ситуации на ул. 20 лет Победы.

Состоялось совещание рабочей группы, которая работает над устранением аварийной ситуации на участке дороги по ул. 20 лет Победы. Участие в ней приняли директор департамента инфраструктуры города Александр Журба, представители структурных подразделений городского совета, полиции, Гоструда и коммунальных организаций. Сейчас работы по расширению дороги, предусмотренные генпланом, приостановлены до полного обследования сетей, проходящих под землей. Результаты комиссионного обследования вместе с выводами профессиональных специалистов рабочая группа заслушает 30 сентября, сообщает сайт мэрии.