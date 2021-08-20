Сумчане просят мэрию опубликовать расчеты нового тарифа на проезд в маршрутках Коалиция общественных организаций «Сумская платформа реформ» направила мэру Сум, в транспортный отдел и членам исполкома открытое письмо.

«Сумскому городском голове, отделу транспорта, связи и телекоммуникационных услуг, членам исполнительного комитета

Коалиция общественных организаций "Сумская платформа реформ", рассмотрев размещенное 6 сентября на портале smr.gov.ua сообщение об обнародовании проекта регуляторного акта - проекта решения исполнительного комитета Сумского городского совета «Об установлении тарифов на транспортные услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования , работающих в обычном режиме обращается со следующими замечаниями и предложениями.

Из представленных документов сделать какие-либо выводы об обоснованности тарифа как члены исполкома, так и общественность или рядовые горожане не имеют возможности, поскольку информация о поданных перевозчиками расчетах и исходных данных для определения себестоимости перевозок в открытом доступе отсутствует. Поэтому просим выложить данные расчеты на сайт городского совета для ознакомления членами громады и получения возможности предоставить замечания и предложения по существу.

Накануне рассмотрения исполнительным комитетом Сумского городского совета вопроса об установлении (пересмотре) тарифов на транспортные услуги предлагаем заслушать отчет отдела транспорта связи и телекоммуникационных услуг о соблюдении перевозчиками требований договоров относительно ежедневной численности подвижного состава на маршрутах, количества совершенных в течение дня рейсов, соблюдении графиков движения по каждому из маршрутов.

Основными составляющими при расчете тарифа являются стоимость горючего и количество совершенных в течение для рейсов на маршруте (фактический расход топлива). Расчеты осуществляются на плановое количество машин на каждом рейсе и плановое количество совершенных рейсов. Фактическое же количество рейсов абсолютно не соответствует нормативному. При абсолютном несоблюдении режима движения городскими перевозчиками, как по количеству машин, так и по графикам движения в течение всего дня с 06:00 в 22:00 с определенными интервалами - утверждать тариф без обеспечения надлежащего контроля графиков не является целесообразным.

Понимая, что экономические основания для повышения тарифов действительно имеются (из-за значительного подорожания горючего) и принимая одновременно во внимание, что нормативные расчеты тарифов никоим образом не корреспондируются с фактическими затратами перевозчиков (из-за существенного несоблюдения количества совершенных рейсов), замечаем, что пересмотр тарифов на перевозки следует осуществлять только после проведения тщательного анализа соблюдения перевозчиками требований договоров и исключительно с учетом уровня расходов на осуществление перевозок тем количеством транспортных средств и рейсов, которые фактически осуществляются.

Таким образом предлагаем:

1) обнародовать для рассмотрения громадой и членами исполкома в виде приложений к упомянутому проекту решения соответствующие расчеты по каждому перевозчику;

2) при рассмотрении проекта решения исполкомом учесть и зафиксировать следующие условия:

- решение вступает в силу только после обеспечения 100% выполнения договоров в части публичного GPS-мониторинга курсирования общественного транспорта каждым перевозчиком;

- новый тариф действует только при условии соблюдения утвержденного расписания движения с регулярностью не ниже 95% за день (зафиксированного ежедневным отчетом отдела транспорта согласно мониторингу на сайте gps.sumy.ua и с учетом жалоб пассажиров), при условии несоблюдения - данное решение теряет силу;

3) в случае осознания невозможности соблюдения нормативных условий перевозок внести соответствующие изменения в договора с отдельными перевозчиками и проведении расчетов от того количества рейсов, которое будет зафиксировано новыми условиями.

В надежде на понимание и поддержку предложений, Максим Корниенко, руководитель секретариата "Сумской платформы реформ"», - говорится в письме.