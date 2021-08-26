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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине обещают ноутбук каждому учителю

Постановлением Кабинета Министров Украины от 21 апреля 2021 № 403 «Некоторые вопросы предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на мероприятия, направленные на борьбу с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями во время учебного процесса в учреждениях общего среднего образования» предусмотрены средства на приобретение ноутбуков для педагогических работников коммунальных учреждений общего среднего образования и их филиалов для Сумской области в сумме 23,1 млн гривен.

Работники Департамента образования и науки Сумской ОГА 15 сентября приняли участие в еженедельном онлайн-совещании, проведенном Министерством образования и науки Украины совместно с Министерством цифровой трансформации Украины относительно использования средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на закупку ноутбуков для учреждений общего среднего образования с целью обеспечения техническими возможностями педагогических работников для надлежащей организации дистанционного обучения.

Руководительница Департамента образования и науки Виктория Гробова проинформировала о состоянии проведения закупки ноутбуков, мерах, принятых органами местного самоуправления территориальных громад о выделении средств из местных бюджетов для софинансирования закупки, и объеме средств, который уже перечислено в областной бюджет.

Общество Образование
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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