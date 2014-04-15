У Сумах пройде волонтерська акція до Всесвітнього дня прибирання

Школа Волонтерства — це національна навчальна програма для всіх, хто прагне знайти свій шлях у волонтерстві та стати частиною спільноти змінотворців свого міста. Протягом двох днів на учасників чекає:
Лекції про види та сфери волонтерства, його характеристики.
Знайомство з проєктами та програмами в Україні та за кордоном.
Можливість спробувати себе у допомозі іншим та долучитись до волонтерської акції.
Школа Волонтерства у Сумах пройде вже цих вихідних (19-19 вересня).
Волонтерська акція пройде 18 вересня до Всесвітнього дня прибирання та кожен охочий може долучитись.
Центральною локацію Всесвітнього дня прибирання в м. Суми є схил Харківського моста напроти ТРЦ "Мануфактура", що є однією з найбільш засмічених локацій нашого міста. Саме там і відбудеться волонтерська акція.
Організатори:
Українська Волонтерська Служба — неприбуткова організація, місією якої є формування культури волонтерства та взаємодопомоги в Україні. Ми працюємо для того, аби допомагати іншим було так само звично, як і робити щось для себе.
Ініціатива підтримується в рамках проєкту ПРООН "Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні", що реалізовується за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії.
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