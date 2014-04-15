У Сумах пройде волонтерська акція до Всесвітнього дня прибирання У кожному місті по-різному молодь долучається до волонтерства та громадської діяльності. Одним з найпростіших способів дізнатись про добрі справи, є участь у Школі Волонтерства.

Школа Волонтерства — це національна навчальна програма для всіх, хто прагне знайти свій шлях у волонтерстві та стати частиною спільноти змінотворців свого міста. Протягом двох днів на учасників чекає:

Лекції про види та сфери волонтерства, його характеристики.

Знайомство з проєктами та програмами в Україні та за кордоном.

Можливість спробувати себе у допомозі іншим та долучитись до волонтерської акції.

Школа Волонтерства у Сумах пройде вже цих вихідних (19-19 вересня).

Волонтерська акція пройде 18 вересня до Всесвітнього дня прибирання та кожен охочий може долучитись.

Центральною локацію Всесвітнього дня прибирання в м. Суми є схил Харківського моста напроти ТРЦ "Мануфактура", що є однією з найбільш засмічених локацій нашого міста. Саме там і відбудеться волонтерська акція.

Організатори:

Українська Волонтерська Служба — неприбуткова організація, місією якої є формування культури волонтерства та взаємодопомоги в Україні. Ми працюємо для того, аби допомагати іншим було так само звично, як і робити щось для себе.

Ініціатива підтримується в рамках проєкту ПРООН "Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні", що реалізовується за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії.