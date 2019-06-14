На Сумщине мужчина с диагнозом олигофрения убил маленького сына и бросил тело в лесополосе

Преступление произошло городе Глухов Шосткинского района. Об этом пишет OBOZREVATEL со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мужчину, 1971 года рождения, уже задержали.
Предварительно установлено, что он ночью 16 сентября на окраине города в лесополосе задушили своего сына. Ранее в полиции сообщали, что 15 сентября мужчина забрал из детского сада своего 3-летнего сына, но домой с ребенка не вернулся. Их разыскивали как без вести пропавших.
На данный момент мотивы совершенного выясняются.
Сообщалось, что мужчина страдает олигофренией.
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