На Сумщине мужчина с диагнозом олигофрения убил маленького сына и бросил тело в лесополосе В Сумской области Сергей Белый убил своего трехлетнего сын Алексея, после чего бросил тело в лесополосе.

Преступление произошло городе Глухов Шосткинского района. Об этом пишет OBOZREVATEL со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мужчину, 1971 года рождения, уже задержали.

Предварительно установлено, что он ночью 16 сентября на окраине города в лесополосе задушили своего сына. Ранее в полиции сообщали, что 15 сентября мужчина забрал из детского сада своего 3-летнего сына, но домой с ребенка не вернулся. Их разыскивали как без вести пропавших.

На данный момент мотивы совершенного выясняются.

Сообщалось, что мужчина страдает олигофренией.