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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:44653

На Сумщине динамика уровня госпитализаций с COVID-19 достигла «красной зоны»

Министерство здравоохранения Украины опубликовало индикаторы определения уровней эпидемической опасности на 16 сентября.

Согласно таблице, Сумская область имеет 50,6% динамики уровня госпитализаций за последний день. Предыдущие два дня она была значительно меньше – 20% и 28,6%. В среднем по Украине динамика составляет 42,6%.

Что касается остальных показателей, то уровень заболеваемости составляет 97 на 100 тыс. населения, что превышает «зеленые» 75. В среднем по Украине – 107.

Коэффициент выявления случаев инфицирования в Сумской области 9,9%, что выше 4% «зеленой зоны». Он также стабильно растет – 8,2% – 9,0% – 9,9%. В среднем по Украине – 7,0%.

Охват тестирования остается единственным индикатором, который «зеленый» во всей Украине: в среднем – 926, в Сумской области – 633, нужно выше 300 на 100 тыс. населения.

Уровень госпитализации на Сумщине также растет: 16,4 - 18,6 - 21,4, но пока намного меньше предела в 60 на 100 тыс. населения. В Украине в среднем – 21,2.

Загруженность коек с кислородом у нас 24,0%, что пока меньше «красного уровня» в 65%, но тоже растет:19,9% - 22,6% - 24%. В Украине – 23,9%.

Напомним: за среду на Сумщине выявлено почти в два раза больше новых случаев, чем во вторник: 213 против 109. При этом зафиксировано 5 летальных случаев.

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Общество Коронавирус
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