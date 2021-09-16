На Сумщине 213 новых случаев заболевания коронавирусом: 5 летальных (подробности) На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили в 213 человек.

COVID-19 подтвердили у 213 человек (Конотопский р-н - 6, Ахтырский р-н - 64, Роменский р-н - 19, Сумской р-н - 97, Шосткинский р-н - 27).

По состоянию на 16 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 80 532 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1379 летальных случаев, за прошедшие сутки - 5 (Ахтырский р-н - 1, Роменский р-н - 1, Сумской р-н - 3).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 78 038 человек, из них за минувшие сутки - 43 (Конотопский р-н - 6, Ахтырский р-н - 12, Роменский р-н - 3, Сумской р-н – 19, Шосткинский р-н - 3).