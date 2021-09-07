В Глухове отец с диагнозом олигофрения украл 4-летнего сына: мать бьет тревогу и просит о помощи!

По имеющейся информации биологический отец с установленным диагнозом олигофрения похитил маленького Алешу и не выходил на связь с 16.00. Обеспокоенная мать о местонахождении сына до сих пор ничего не знает.

Ребенок был одет в голубую куртку, серую шапку, синие джинсы, светло-коричневые ботинки. Подозреваемый – в черную куртку, темно-синие спортивные штаны, обувь бежевого цвета, пишет Глухов.инфо.

На данный момент поиски продолжаются. Правоохранители просят всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка и его отца, сообщить на линию 102.