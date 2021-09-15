Куда звонить, если увидел открытый люк в Сумах?

Так, ежемесячно специалисты канализационного хозяйства ремонтируют около 15 колодцев и устанавливают более 25 крышек люков.
Также для обеспечения стабильной работы канализационной системы города коммунальщики регулярно осуществляют чистку колодцев от корневой системы, бытового мусора, остатков пищевых продуктов.
Сообщить об аварийной ситуации или отсутствие крышки канализационного люка можно по телефонам: 0542 700 168; (050) 4078110; (067) 5482112.
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