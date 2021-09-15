В Сумах в результате ДТП травмирована пассажирка электроскутера Сообщение о ДТП, которое произошло на улице Черниговской, патрульные получили 13 сентября, около 20 часов.

На месте ДТП инспекторы предварительно выяснили, что 37-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos перед началом движения не убедился в безопасности своего маневра, после чего столкнулся с электроскутером, водитель которого двигался в попутном направлении прямо.

В результате ДТП телесные повреждения получила 54-летняя пассажирка двухколесного транспортного средства. Женщину медики госпитализировали в больницу для оказания необходимой помощи.

На место для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.