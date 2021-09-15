В Сумах в результате ДТП травмирована пассажирка электроскутера

На месте ДТП инспекторы предварительно выяснили, что 37-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos перед началом движения не убедился в безопасности своего маневра, после чего столкнулся с электроскутером, водитель которого двигался в попутном направлении прямо.
В результате ДТП телесные повреждения получила 54-летняя пассажирка двухколесного транспортного средства. Женщину медики госпитализировали в больницу для оказания необходимой помощи.
На место для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.
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