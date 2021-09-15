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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 22:05

В Сумах в результате ДТП травмирована пассажирка электроскутера

Сообщение о ДТП, которое произошло на улице Черниговской, патрульные получили 13 сентября, около 20 часов.

На месте ДТП инспекторы предварительно выяснили, что 37-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos перед началом движения не убедился в безопасности своего маневра, после чего столкнулся с электроскутером, водитель которого двигался в попутном направлении прямо.

В результате ДТП телесные повреждения получила 54-летняя пассажирка двухколесного транспортного средства. Женщину медики госпитализировали в больницу для оказания необходимой помощи.

На место для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.

Право Дтп
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